В Петербурге завершился сезон электросамокатов

Общая протяжённость совершённых поездок превысила 60 млн км.

Петербуржцы за 8 месяцев 2024 года воспользовались самокатами около 35 млн раз. Общая протяжённость совершённых поездок превысила 60 млн км, рассказали в Комитете по транспорту.

В этом сезоне для аренды в Северной столице было доступно более 40 тысяч электросамокатов.

В этом году в Петербурге был расширен перечень зон, в которых скорость движения самокатов ограничили до 10-15 км/час, а также зон, где движение самокатов вообще запрещено. Был усилен контроль за соблюдением правил эксплуатации электросамокатов. Введён запрет на парковку самокатов в четырёх центральных районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном.

Также операторы кикшеринга за данный период выписали 5 млн предупреждений за нарушения правил пользования электросамокатами, оформили более 39 тысяч штрафов и заблокировали порядка 70 тысяч аккаунтов.

Ранее в Кудрово после столкновения двух самокатов 10-летний мальчик оказался в больнице с переломом голеней.

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