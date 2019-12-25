В Кудрово после столкновения двух самокатов 10-летний мальчик оказался в больнице с переломом голеней

После происшествия второй участник аварии скрылся.

Полиция Всеволожского района проводит проверку обстоятельств столкновения несовершеннолетних самокатчиков на Каштановой аллее в Кудрово. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 декабря поступило сообщение о том, что в детскую больницу с закрытым переломом обеих костей голени доставлен 10-летний мальчик.

По словам пострадавшего, около трех часов дня, когда он ехал на своем самокате, у дома 2 по Каштановой аллее в Кудрово, на него наехал другой ребенок, двигавшийся на электросамокате.

После происшествия второй участник аварии скрылся.

В октябре на остановке "Педиатрический университет" электросамокатчик сбил семилетнего мальчика.

Фото: unsplash