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В Кудрово после столкновения двух самокатов 10-летний мальчик оказался в больнице с переломом голеней
Сегодня, 13:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово после столкновения двух самокатов 10-летний мальчик оказался в больнице с переломом голеней

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После происшествия второй участник аварии скрылся.

Полиция Всеволожского района проводит проверку обстоятельств столкновения несовершеннолетних самокатчиков на Каштановой аллее в Кудрово. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 1 декабря поступило сообщение о том, что в детскую больницу с закрытым переломом обеих костей голени доставлен 10-летний мальчик.

По словам пострадавшего, около трех часов дня, когда он ехал на своем самокате, у дома 2 по Каштановой аллее в Кудрово, на него наехал другой ребенок, двигавшийся на электросамокате.

После происшествия второй участник аварии скрылся.

В октябре на остановке "Педиатрический университет" электросамокатчик сбил семилетнего мальчика.

Фото: unsplash

Теги: дети, перелом, самокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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