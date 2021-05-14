Полиция с оружием задержала пьяного водителя на улице Ильюшина

Задержанный игнорировал требования ГАИ прекратить опасную езду и пытался скрыться от правоохранителей.

Сотрудники ГАИ у дома №38 по Камышовой улице Санкт-Петербурга засекли автомобиль "Вольво", водитель который пренебрегал правилами дорожного движения. Мужчина проигнорировал требование полицейских остановиться и попытался скрыться от преследования, – следует из сообщения пресс-службы петербургского МВД.

Полицейскими было организованно преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке, лихач не отреагировал, а продолжал движение создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки автонарушителя полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. МВД Санкт-Петербурга

"Вольво" удалось остановить в ходе погони на улице Ильюшина. Водитель остановился после того, как один из преследующих его полицейских прострелил колеса авто. Задержанный оказался 44-летним местным жителем, который на момент погони находился в нетрезвом состоянии. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель из Кузбасса устроил рэп-баттл с сотрудниками ГАИ, когда те зачитывали ему протокол.

Видео: МВД Санкт-Петербурга