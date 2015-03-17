В Кузбассе пьяный водитель устроил рэп-баттл с сотрудниками ГАИ, когда те зачитывали протокол

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя вблизи Прокопьевска.

На территории Кемеровской области пьяный водитель устроил рэп-баттл с сотрудниками ГАИ, когда представители Госавтоинспекции зачитывали ему протокол. Соответствующая видеозапись была опубликована в социальных сетях местным управлением полиции по Кузбассу. Известно, что нетрезвый шофер остановлен во время езды по трассе в районе населенного пункта Прокопьевск. В крови подозреваемого было выявлено 1,009 мг/л алкоголя. Для того, чтобы "достичь" такого показателя, человек должен выпить практически полностью одну бутылку водки.

Сам факт задержания никак изменил хорошего настроения водителя, который начал фристайлить. В тот момент, когда сотрудник ГАИ под аккомпанемент поворотника патрульной машины начал зачитывать нарушителю ПДД протокол, то злоумышленник решил поддержать сотрудника полиции. Он предложил правоохранителю сменить профессию и участвовать в рэп-баттлах. В Калининградской области изъято более 45 кг янтаря.

Фото и видео: Telegram / Госавтоинспекция Кузбасса