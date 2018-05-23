Skoda Octavia насмерть сбила пешехода в Гатчинском районе

Проводятся мероприятия по проверке всех обстоятельств случившейся трагедии.

Утроv в пятницу, 6 декабря, около 07:00, полиция Гатчинского района получила сообщение об аварии на 59 км трассы "Кемполово-Выра-Шапки". Прибывшими на место аварии сотрудниками ГИБДД было установлено, что 41-летний водитель, управляющий автомобилем Skoda Octavia, ехал от поселка Сиверский в направлении деревни Куровицы, когда сбил пешехода, находившегося на дороге вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход, предположительно 45-летний мужчина, погиб на месте от полученных травм.

Проводятся мероприятия по проверке всех обстоятельств случившейся трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Седова водитель Daewoo Matiz сбил студентку.

Фото: Piter.TV