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Пациент избил другого больного в НИИ им. Джанелидзе и оказался за решеткой
Сегодня, 17:13
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Пациент избил другого больного в НИИ им. Джанелидзе и оказался за решеткой

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Инцидент произошел 11 ноября 2023 года.

В Петербурге 38-летнего мужчину, который до смерти избил пациента НИИ им. Джанелидзе, отправили за решетку. Его посадили на восемь лет. Слушание дела прошло во Фрунзенском районном суде Петербурга. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. В полицию обратился сотрудник больницы. Он рассказал, что в отделении нейрохирургии один пациент напал на другого. 

Ранее росгвардейцы задержали двоих нетрезвых граждан, разбивших стекла на АЗС.

Фото: Piter.tv

 

Теги: нии джанелидзе, отправил за решетку, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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