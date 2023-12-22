Пациент избил другого больного в НИИ им. Джанелидзе и оказался за решеткой

Инцидент произошел 11 ноября 2023 года.

В Петербурге 38-летнего мужчину, который до смерти избил пациента НИИ им. Джанелидзе, отправили за решетку. Его посадили на восемь лет. Слушание дела прошло во Фрунзенском районном суде Петербурга. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Инцидент произошел 11 ноября 2023 года. В полицию обратился сотрудник больницы. Он рассказал, что в отделении нейрохирургии один пациент напал на другого.

Ранее росгвардейцы задержали двоих нетрезвых граждан, разбивших стекла на АЗС.

Фото: Piter.tv