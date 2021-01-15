Бастрыкин потребовал доклада по делам с нападением мигрантов и травмированием ребенка

Ранее следствием Петербурга были возбуждены уголовные дела по статьям 213 и 238 УК РФ.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить ему о ходе дел по фактам нападения мигранта на петербуржца и травмирования девочки в Приморском районе, – сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно информации СМИ, в Санкт-Петребурге вновь образовываются банды мигрантов, которые притесняют местных жителей. Ранее по факту одного из происшествий с участием граждан зарубежного государства в Петербургском СК было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство).

О втором происшествии, которым заинтересовался председатель СК, мы ранее рассказывали. Напомним, что на Шуваловском проспекте было зафиксировано ДТП с участием курьера на средстве индивидуального передвижения и школьницы 13-ти лет, которая по итогу инцидента получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Следствием было возбуждено дело по статье 238 УК РФ.

Ранее мы также писали о том, что курьер на электроскутере столкнулся с такси на Невском проспекте.

Фото: Следственный Комитет РФ