В поселке имени Свердлова девочки жестоко избили ровесницу

Разнял потасовку неизвестный мальчик.

В Ленинградский области в поселке имени Свердлова три девочки жестоко избили ребенка. Сверстники снимали нападение на видео. По словам матери пострадавшей, она была госпитализирована с сотрясением мозга, пишет портал 78.ru.

Напавшие оказались одноклассницами потерпевшей, еще одна из них немного старше. Разнял потасовку неизвестный мальчик. Девочка провела в больнице неделю. До избиения, еще с прошлого года, ей поступали угрозы, причины конфликта пока неизвестны. По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: мужчина жестоко избил прохожего на улице Орбели. Пострадавший обращался за медицинской помощью в травмпункт. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.TV