Нетрезвый мужчина жестоко избил прохожего на улице Орбели

Пострадавший обращался за медицинской помощью в травмпункт.

Правоохранители задержали напавшего на прохожего в Выборгском районе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В дежурную часть полиции 17 августа поступила информация от 30-летнего индивидуального предпринимателя о том, что возле дома на улице Орбели его избил незнакомец. По подозрению поймали нетрезвого 37-летнего жителя Петергофа.

Было установлено, что в ходе конфликта задержанный применил физическую силу к потерпевшему, после чего пригрозил ему ножом. Пострадавший обращался за медицинской помощью в травмпункт.

Фото: пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: уроженец Самарской области жестоко избил жителя Петербурга.

Главное фото: Piter.TV