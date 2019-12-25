Нетрезвый мужчина жестоко избил прохожего на улице Орбели

Правоохранители задержали напавшего на прохожего в Выборгском районе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В дежурную часть полиции 17 августа поступила информация от 30-летнего индивидуального предпринимателя о том, что возле дома на улице Орбели его избил незнакомец. По подозрению поймали нетрезвого 37-летнего жителя Петергофа.
Было установлено, что в ходе конфликта задержанный применил физическую силу к потерпевшему, после чего пригрозил ему ножом. Пострадавший обращался за медицинской помощью в травмпункт.
Фото: пресс-служба МВД России
Ранее на Piter.TV: уроженец Самарской области жестоко избил жителя Петербурга.
Главное фото: Piter.TV
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