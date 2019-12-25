Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика в детском саду в Петербурге

На ребенка напала тренер по плаванию.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту избиения ребенка в детском саду в Петербурге. В противоправных действиях подозревают тренера по плаванию, сообщили в ведомстве.

Пострадавшему диагностировали смещение в грудной клетке и ушиб позвоночника, пишет 78.ru. Предварительно, тренер напала на него из-за потерянного полотенца. Еще мама мальчика отметила, что ранее старший сын получил травмы в этом же учреждении, но никто ответственности не понес.

Петербургские следователи по указанным фактам проводят проверку.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по городу Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе процессуальной проверки. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что подозреваемый в грабеже мужчина избил кондуктора автобуса в Новогорелово.

Фото: пресс-служба СК РФ