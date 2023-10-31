Подозреваемый в грабеже мужчина избил кондуктора автобуса в Новогорелово

Пострадавшая была госпитализирована.

Полицейские Ломоносовского района установили причастность 30-летнего местного жителя, ранее задержанного за грабёж, к избиению 72-летней женщины-кондуктора автобуса.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 февраля 2025 года в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что кондуктор общественного транспорта самостоятельно обратилась к ним с травмами. Женщина рассказала, что на автобусной остановке у дома по улице Современников в поселке Новогорелово Ломоносовского района один из пассажиров автобуса №195 вытолкнул ее из автобуса и избил. После оказания медицинской помощи пострадавшая была госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области