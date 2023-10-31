На Хасанской улице полиция расследует гибель хозяина квартиры

Тело погибшего направлено в морг для установления точной причины смерти.

Полиция Красногвардейского района расследует обстоятельства гибели хозяина квартиры на Хасанской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 1 марта, в 14:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире дома № 14 по улице Хасанской. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 43-летнего хозяина квартиры с различными травмами.

Для выяснения обстоятельств произошедшего был задержан 37-летний квартиросъемщик. Он рассказал, что во время внезапного конфликта ударил арендодателя один раз и ушёл. Задержанный доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петроградском районе во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.TV