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На Хасанской улице полиция расследует гибель хозяина квартиры
Сегодня, 12:29
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На Хасанской улице полиция расследует гибель хозяина квартиры

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Тело погибшего направлено в морг для установления точной причины смерти.

Полиция Красногвардейского района расследует обстоятельства гибели хозяина квартиры на Хасанской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 1 марта, в 14:41 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в квартире дома № 14 по улице Хасанской. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 43-летнего хозяина квартиры с различными травмами.

Для выяснения обстоятельств произошедшего был задержан 37-летний квартиросъемщик. Он рассказал, что во время внезапного конфликта ударил арендодателя один раз и ушёл. Задержанный доставлен в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петроградском районе во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: гибель мужчины, петербургская полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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