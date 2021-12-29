Ученые разработали новый метод лечения, основанный на воздействии магнитного поля

Новый метод получил название MINIMA.

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали новый метод MINIMA для лечения рака. Он основан на воздействии магнитного поля на злокачественную опухоль. Работает метод с помощью магнитных семян.

Магнитными семенами называют металлические шарики, которые вводят в организм человека. Эти шарики управляются МРТ-сканером.

В момент, когда шарик достигает опухоли, он нагревается магнитным полем высокой интенсивности до 55 градусов Цельсия. В результате под действием тепла злокачественные клетки разрушаются. Здоровые клетки не повреждаются.

Эксперимент с металлическими шариками успешно провели на мозге свиньи. В 2022 году должный пройти клинические испытания на добровольцах, у которых рак простаты. Предполагается, что новый метод можно использовать для лечения большой группы онкозаболеваний. Однако необходимы клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что мозг для визуализации окружающего мира использует картинку из прошлого.

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