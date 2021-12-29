Названы лучшие планеты для переселения людей

В настоящее время идут поиски подходящей планеты.

Ученые из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в США обсудили возможные варианты для переселения людей в случае гибели Земли. Отмечается, что значительная часть суши может исчезнуть из-за глобального потепления. Таким образом жизнь на Земле тоже может исчезнуть.

Ученые отмечают, что все еще продолжается поиск подходящей планеты за пределами Солнечной системы. Например, проводились опыты с железом, потому что при переселении этот металл отправится вместе с человеком. Сейчас его проверяют на стойкость в условиях, которые приближены к земным.

В настоящее время, отмечают ученые, не обнаружены запасные варианты. Однако исследователи считают, что для переселения людей может подойти планета, которая по объемам в пять-шесть раз больше Земли.

Ранее мы сообщали, что глобальное потепление плохо сказывается на здоровье новорожденных.

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