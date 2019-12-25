Петербургу и Архангельску предрекли затопление из-за глобального потепления

Подъем уровня мирового океана может достигать 3-5 метров.

Климатолог предрек двум городам России печальное будущее. Из-за подъема уровня мирового океана под воду могут уйти Петербург и Архангельск. Такими прогнозами поделился директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин в беседе с изданием Ura.ru.

Проблема подъема мирового океана – это проблема 22-го века. По худшим оценкам, подъем может быть 3-5 метров. Тогда это будет проблема многих. И для Петербурга возникнет вопрос, и для Архангельска. Как мы сохраним историческое наследие? Задался вопросом специалист

Летом 2021 года в Петербурге были побиты несколько климатических рекордов. В июне зафиксировали максимальный показатель температуры за все время – плюс 35,9 градусов. Из-за аномальной жары вода в Неве прогрелась до рекордных плюс 25 градусов, а рыбы в водоемах города и Ленобласти оказались под угрозой вымирания. Рекордно высоких температур не пережили грибы и ягоды.

По прогнозу синоптиков, жаркая погода продлится в Петербурге и Ленобласти до второй-третьей декады августа.

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