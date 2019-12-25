Ягоды и грибы "не пережили" аномальную жару в Петербурге

Петербуржцы могут надеяться на урожай, если в город вернутся дожди.

Северная столица попрощалась с аномальной жарой, которая длилась более двух недель. Однако петербуржцы стали жаловаться на её последствия – грибы и ягоды "не пережили" жару в городе. Об этом "Невским Новостям" рассказал биолог Павел Глазков.

Эксперт рассказал, что из-за жары пострадала черника, которая начала созревать. Однако из-за сухой погоды ягода идет очень мелкая. Глазков заявил, что петербуржцы могут надеяться на клюкву и голубику, если в августе в город вернется привычная дождливая погода.

Грибникам же, по мнению Глазкова, стоит также надеяться на дожди. Биолог отметил, что в настоящее время погода в городе дождливая, поэтому петербуржцы могут рассчитывать на урожай в сентябре.

Ранее стало известно, что в России могут подорожать орехи, ягоды и грибы.

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