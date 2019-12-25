В России могут подорожать орехи, ягоды и грибы

В России могут подорожать дикоросы, в том числе орехи, ягоды и грибы. Как пишут "Известия", цены могут вырасти из-за инфляции, а также жары и ливней.
Отмечается, что легальный сбор должен увеличиться, а нелегальный, напротив, сократиться в несколько раз.
Эксперты подчеркивают, что сейчас эксплуатационные запасы орехов, ягод, грибов составляют 7,4 миллиона тонн, а биологические запасы — 13,4 миллиона тонн.
Рост цен на дикоросы будет, так как инфляция большая, зарплата растет, и она составляет большую составляющую в стоимости дикоросов, — сказал представитель компании "Дико вкусно".
По его словам, цены могут подняться примерно на 10%.
Член генерального совета "Деловой России" и учредитель компании "Нутрифика" Алексей Мостовщиков считает, что в будущем стоимость дикоросв будет расти, потому что спрос будет расти на такие продукты.
Ранее мы писали, что в России подешевело подсолнечное масло. К этому привело ожидание более высокого урожая в крупнейших странах-экспортерах.
Фото: pixabay
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Нефть дорожает, земля дорожает,
Как это сильно всех раздражает,
Только на яхты цены упали -
Радость пришла, откуда не ждали!