В России могут подорожать орехи, ягоды и грибы

Предполагается, что в будущем цены на дикоросы продолжат расти.

В России могут подорожать дикоросы, в том числе орехи, ягоды и грибы. Как пишут "Известия", цены могут вырасти из-за инфляции, а также жары и ливней.

Отмечается, что легальный сбор должен увеличиться, а нелегальный, напротив, сократиться в несколько раз.

Эксперты подчеркивают, что сейчас эксплуатационные запасы орехов, ягод, грибов составляют 7,4 миллиона тонн, а биологические запасы — 13,4 миллиона тонн.

Рост цен на дикоросы будет, так как инфляция большая, зарплата растет, и она составляет большую составляющую в стоимости дикоросов, — сказал представитель компании "Дико вкусно".

По его словам, цены могут подняться примерно на 10%.

Член генерального совета "Деловой России" и учредитель компании "Нутрифика" Алексей Мостовщиков считает, что в будущем стоимость дикоросв будет расти, потому что спрос будет расти на такие продукты.

Ранее мы писали, что в России подешевело подсолнечное масло. К этому привело ожидание более высокого урожая в крупнейших странах-экспортерах.

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