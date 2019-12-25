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В России могут подорожать орехи, ягоды и грибы
Вчера, 10:18
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России могут подорожать орехи, ягоды и грибы

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Предполагается, что в будущем цены на дикоросы продолжат расти.

В России могут подорожать дикоросы, в том числе орехи, ягоды и грибы. Как пишут "Известия", цены могут вырасти из-за инфляции, а также жары и ливней.

Отмечается, что легальный сбор должен увеличиться, а нелегальный, напротив, сократиться в несколько раз.

Эксперты подчеркивают, что сейчас эксплуатационные запасы орехов, ягод, грибов составляют 7,4 миллиона тонн, а биологические запасы — 13,4 миллиона тонн.

Рост цен на дикоросы будет, так как инфляция большая, зарплата растет, и она составляет большую составляющую в стоимости дикоросов, — сказал представитель компании "Дико вкусно".

По его словам, цены могут подняться примерно на 10%.

Член генерального совета "Деловой России" и учредитель компании "Нутрифика" Алексей Мостовщиков считает, что в будущем стоимость дикоросв будет расти, потому что спрос будет расти на такие продукты.  

Ранее мы писали, что в России подешевело подсолнечное масло. К этому привело ожидание более высокого урожая в крупнейших странах-экспортерах. 

Фото: pixabay 

Теги: рост цен на орехи ягоды грибы, рост цен на продукты
Категории: Новости России, Лента новостей,

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jarik12
Вчера 10:40

Нефть дорожает, земля дорожает,
Как это сильно всех раздражает,
Только на яхты цены упали -
Радость пришла, откуда не ждали!

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