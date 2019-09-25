В России подешевело подсолнечное масло

Однако цены на российском рынке снижаются не так быстро, как на мировом.

Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов сообщил, что в последние недели к падению цен на подсолнечное мало привело ожидание более высокого урожая в крупнейших странах-экспортерах. Об этом пишет РБК.

По его словам, в России стоимость подсолнечного масла тоже начала снижаться под давлением экспортных котировок. Однако цены на российском рынке снижаются не так быстро, как на мировом.

Так, в первой половине июня экспортные цены снижались из-за слабого спроса черноморское масло со стороны импортеров, а также из-за ожидания рекордного урожая подсолнечника и снижения мировых цен на соевое и пальмовое масла.

Так, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло составляли порядка 1,7 тыс. доллара за тонну. Сейчас они равняются 1,1 тыс. долларов за тонну.

Если говорить о российском рынке, то в конце мая подсолнечник стоил порядка 53,1 тыс. рубля за тонну, а в конце июня – 40,9 тыс. рубля за тонну. А с 5 по 11 июля цены упали до 37,8 тыс. рубля за тонну без НДС.

Ранее мы писали о том, что в России создадут единое тарифное законодательство. Новая концепция защитит интересы потребителей и обеспечит надежность функционирования инфраструктуры.

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