ФАС проверит цены на майонез, соль и подсолнечное масло

Соответствующие запросы направлены крупнейшим производителям продукции.

В Федеральной антимонопольной службе проанализируют обоснованность ценообразования на несколько востребованных продовольственных товаров, – следует из сообщения пресс-службы ФАС.

В частности, сотрудники службы направили запросы производителям майонеза, подсолнечного масла, маргарина и пищевой соли. Организации должны будут предоставить ФАС информацию об объемах производства и реализации перечисленных категорий продукции и данные о себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж.

Если по результатам анализа в федеральной службе выявят нарушения, ведомство применит меры антимонопольного регулирования.

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