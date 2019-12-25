Алена Аршинова объяснила, что румынская интервенция интересует Кишинев меньше, чем российские продукты на рынке Молдавии.

Планы властей из Кишинева бороться с поставками российского майонеза не добавят постсоветской стране суверенности, а отказ от международного партнерства с Москвой лишь подрывает основы государственности Молдавии. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала депутат Государственной думы Алена Аршинова. Ранее республиканский парламент провел закрытое заседание по утверждению общей структуры и численности национальной армии. Депутат от оппозиционного движения "Демократия дома" Василий Костюк сообщал СМИ, что на мероприятии коллеги также обсуждали вероятную борьбу с поставками российского майонеза в Молдавию, доля которого на внутреннем рынке сейчас достигает 62 процентов.

Если в США Бостонское чаепитие привело к суверенитету страны, то отчаянная борьба молдавских властей с российским майонезом не добавит им суверенности. Ярая военизация страны, отказ от дешевых российских энергопродуктов и рынка сбыта, отказ от партнерства и добрососедского взаимодействия с Россией подрывает основы государственности Молдовы. Алена Аршинова, депутат ГД РФ

Законодатель пояснила, что российский майонез, по мнению молдавских парламентариев, представляет из себя более серьезную опасность для национального суверенитета, чем румынская интервенция.

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