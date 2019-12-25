В России будет создано единое тарифное законодательство

Новая концепция распространится на сферы ЖКХ, связи и железнодорожный транспорт.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила первую в России концепцию долгосрочного тарифного регулирования. Она защитит интересы потребителей и обеспечит надежность функционирования инфраструктуры. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на документ.

Отмечается, что данная концепция будет распространяться на ЖКХ, электроэнергетику, газоснабжение, связи и железнодорожный транспорт. Благодаря ей будут созданы единые принципы формирования долгосрочных цен на услуги в отраслях (минимум на три года).

В ФАС сообщили газете, что проект был утвержден в конце июня вице-премьером Андреем Белоусовым.

По информации издания, что в числе изменений значатся сохранение ресурсоснабжающими организациями (РСО) всей дополнительной прибыли. В настоящее время все сэкономленные деньги вычитаются из тарифов на следующий год. Значится также и государственная поддержка регулируемых отраслей экономики. Кроме того, концепция гарантирует возврат инвестиций и стимулы для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Защитить новая концепция должна и россиян от необоснованного роста тарифов.

Для того, чтобы реализовать данную концепцию, будет создана законодательная база. Ее основой станет единый тарифный закон.

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