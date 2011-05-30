Климатолог назвал причину холодного лета в России

По словам эксперта, холодное начало лета связано с вторжениями воздушных потоков с севера.

Ээксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин назвал причину холодного лета в России. Об этом он рассказал в интеврью "РИА Новости".

По словам эксперта, холодное начало лета связано с вторжениями воздушных потоков с севера. Он добавил, что из-за глобального потепления растет температура в Арктике. Кокорин отметил, что температуры по мере продвижения воздуха из Арктики на юг увеличиваются, но все равно эти потоки очень холодные. В связи с этим на фоне глобального потепления климат в России становится неустойчивым.

Ранее синоптик Колесов подвел погодные итоги холодного июня в Петербурге.

Фото: Piter.tv