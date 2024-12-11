В детский сад на Толубеевском проезде будут ходить 280 человек

В новом детском саду будут организованы 12 групп.

В конце 2024 года застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест в ЖК "Северная Долина". Он находится в Парголово на Толубеевском проезде, дом 26, корпус 2, строение 1. Об этом рассказали на портале "Строительный Петербург".

В новом детском саду будут организованы 12 групп с игровыми зонами, спальнями, раздевалками и санитарными узлами. В учреждении предусмотрены бассейн, спортивный и музыкальный залы, кабинеты для медицинского осмотра, а также помещения для проведения кружков и развивающих занятий.

На прилегающей территории для каждой группы оборудованы игровые и прогулочные зоны.

Видео: портал "Строительный Петербург"