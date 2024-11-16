Самый большой каток Петербурга 16 февраля откроется в Невском районе

Посещение катка будет бесплатным.

В Невском районе Санкт-Петербурга в это воскресенье, 16 февраля, состоится торжественное открытие самого большого открытого катка в городе. Площадь ледовой арены, расположенной на территории Центра спорта Невского района, составляет 8 тысяч квадратных метров. Посещение катка будет бесплатным ежедневно, сообщили в пресс-службе районной администрации.

В день открытия, 16 февраля, в 12:00 для посетителей будут организованы развлекательные мероприятия: весёлые старты, анимационная программа, массовые катания, а также хоккейные турниры.

Каток, расположенный на Железнодорожном проспекте, будет работать в будние дни с 18:00 до 22:00, а в выходные — с 12:00 до 22:00. На катке можно взять коньки напрокат.

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Видео: ВКонтакте / "Невский район Санкт-Петербурга"