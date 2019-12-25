Триумфальный столп о Северной войне планируют установить у Лахта Центра

Предполагается, что высота объекта составит 82 м: это почти вдвое больше, чем у Александровской колонны.

Фонд поддержки культурных инициатив, принадлежащий ПАО "Газпром", направил в Градостроительный совет при правительстве Петербурга предложение создать "Триумфальный столп в честь победы России в Северной войне" у Лахта Центра. Вопрос был рассмотрен на заседании, анонс которого разместил городской комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

Предполагается, что высота объекта составит 82 м: это почти вдвое больше, чем у Александровской колонны на Дворцовой площади (47,5 м).

Модель триумфального столпа в честь победы России в Северной войне создал архитектор Бартоломео Растрелли 1720-х годах. Пётр I планировал установить объект на одной из площадей в Северной столице, но проект не был воплощён. Копия столпа сейчас находится в Эрмитаже.

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Фото: Piter.TV