В конце ноября на Крестовском острове откроют самый большой каток Петербурга

С 1 ноября работает малая ледовая площадка, расположенная рядом.

25 ноября на Крестовском острове около "Газпром Арены" откроется самый большой каток Петербурга. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 15 ноября.

Отметим, что с 1 ноября работает малая ледовая площадка, расположенная рядом.

Здесь проводят организованные социальные сеансы катания для ребят из детских домов и интернатов, многодетных семей, по договоренности с органами опеки, школами и клубами детского фигурного катания. С детьми занимаются профессиональные инструкторы. Некоторые ребята впервые встают на лед и учатся кататься. Организаторы катка у "Газпром Арены"

Торжественное открытие сезона состоится 2 декабря. На празднике ожидается выступления звезд фигурного катания, пройдут мастер-классы и другие "ледовые" развлечения для гостей.

Ранее на Piter.TV: в "Севкабель Порту" 18 ноября откроется каток у моря.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"