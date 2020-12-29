В Приморском районе готовят более десяти бесплатных катков

В вечернее время на некоторых ледовых аренах будут проводиться тренировки для местных хоккеистов.

В Северной столице из-за минусовой температуры появятся бесплатные ледовые катки. Об этом сообщает Центр спорта Приморского района.

Беслпатные катки появятся в Приморском районе по таким адресам, как улица Савушкина, Стародеревенская, проспект Авиаконструкторов, Дибуновская, на аллее Поликарпова и на Байконурской.

Также лёд выравнивают по адресам: улица Нижне-Каменская, Байконурская, Яхтенная, Белоостровская, проспект Авиаконструкторов, Савушкина и Комендантский проспект.

Отмечается, что в вечернее время на катках по этим адресам будут тренироваться местные хоккеисты. Днём могут кататься все желающие.

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Фото: pixabay