В Приморском районе готовят более десяти бесплатных катков

В Северной столице из-за минусовой температуры появятся бесплатные ледовые катки. Об этом сообщает Центр спорта Приморского района.
Беслпатные катки появятся в Приморском районе по таким адресам, как улица Савушкина, Стародеревенская, проспект Авиаконструкторов, Дибуновская, на аллее Поликарпова и на Байконурской.
Также лёд выравнивают по адресам: улица Нижне-Каменская, Байконурская, Яхтенная, Белоостровская, проспект Авиаконструкторов, Савушкина и Комендантский проспект.
Отмечается, что в вечернее время на катках по этим адресам будут тренироваться местные хоккеисты. Днём могут кататься все желающие.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам напомнили, что нельзя делать при обморожении.
Фото: pixabay
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