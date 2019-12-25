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В Пушкинском районе ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома
Сегодня, 14:48
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В Пушкинском районе ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома

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Сведение о пострадавших не поступали.

Днем в понедельник, 7 июня, около 13:40 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №19 на улице Ростовская в Пушкинском районе. 

На место выехали 15 человек личного состава и 4 спецмашины. Оказалось, в трехкомнатной квартире загорелась кухня на площади 7 квадратных метров. Через полчаса удалось локализовать огонь. 

Обошлось без пострадавших. Что послужило причиной пожара, пока неясно.

Ранее мы писали, что семейные катания на квадроциклах в Ленобласти закончились тяжелыми травмами.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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