В Пушкинском районе ликвидировали пожар в квартире многоэтажного дома

Сведение о пострадавших не поступали.

Днем в понедельник, 7 июня, около 13:40 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в доме №19 на улице Ростовская в Пушкинском районе.

На место выехали 15 человек личного состава и 4 спецмашины. Оказалось, в трехкомнатной квартире загорелась кухня на площади 7 квадратных метров. Через полчаса удалось локализовать огонь.

Обошлось без пострадавших. Что послужило причиной пожара, пока неясно.

Ранее мы писали, что семейные катания на квадроциклах в Ленобласти закончились тяжелыми травмами.

Фото: Piter.tv