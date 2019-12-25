Семейные катания на квадроциклах в Ленобласти закончились тяжелыми травмами

Два квадроцикла столкнулись в Кировском районе во время ночного заезда.

Примерно в 3 часа ночи 6 июня в окрестностях садоводства "Моряк" возле Мгинского городского поселения два квадроцикла столкнулись друг с другом во время движения. Предположительно, находившаяся за рулем мототранспортного средства женщина не справилась с управлением и въехала в другой мотовездеход, на котором ехали ее муж и четырехлетний сын.

Мужчина с тяжелыми травмами головы и тела был госпитализирован и помещен в реанимацию Шлиссельбургской больницы. Ребёнок отделался ушибами, не причинившими ему серьезного вреда. Мать получила незначительные ссадины лица.

Примерно в то же время семья из трех человек, ехавшая в такси, попала в ДТП на Петроградской набережной.

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