Актер Щербаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем

Борис Щербаков оценил слухи о том, что он находится в больнице.

Народный артист России Борис Щербаков заявил о т ом, что чувствует себя нормально. Таким образом 74-летний деятель культуры и искусств опроверг слухи, появившиеся в СМИ о том, что он якобы госпитализирован в отделение кардиологии. Соответствующий комментарий звезда театра и кино дал журналистам телеканала "360.ru". Мужчина пояснил, что в последний раз лежал в больнице два года назад.

Пишут что угодно. Пишут, что в меня стреляли, что я ранен, черт-те что. Борис Щербаков, актер

Напомним, что о госпитализации Бориса Щербакова в отделение кардиологии сообщил в социальных сетях Telegram-канал Mash. Его авторы уточнили, что актера привезли в больницу с нарушением сердечного ритма. Проблемы с сердцем у народного артиста медики фиксируют много лет.

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Фото: Piter.tv