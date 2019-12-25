В медцентре Морского технического университета открылся новый модуль лучевой диагностики

Модуль лучевой диагностики способен принимать до 300 человек в день.

На базе Медико-профилактического центра Санкт-Петербургского государственного морского технического университета открылся Медицинский модуль лучевой диагностики, который станет основным центром охраны здоровья для судостроителей, моряков, водолазов и работников береговой инфраструктуры. Этот центр оснащен шестью кабинетами с новейшим оборудованием, включая магнитно-резонансную томографию и кардио-респираторный мониторинг, что позволит выявлять заболевания на ранней стадии и заниматься профилактикой. Об этом сообщили в Смольном.

Открытие модуля прошло при участии высокопоставленных лиц, включая помощника Президента России Николая Патрушева и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Николай Патрушев отметил, что модуль является частью системы непрерывной подготовки кадров для судостроительной отрасли, которая активно развивается в Санкт-Петербургском морском техническом университете.

Модуль лучевой диагностики будет интегрирован в систему Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и станет референсным центром для 35 других аналогичных учреждений по всей России. Глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркнула, что этот центр внесет значительный вклад в реализацию Морской доктрины Российской Федерации, направленной на развитие судостроения и морских исследований.

Открытие этого центра особенно важно для Санкт-Петербурга, где судостроительная отрасль играет ключевую роль в экономике. Ежегодно в городе строятся современные суда и корабли, и обеспечение здоровья специалистов в этой сфере является приоритетной задачей.

Медико-профилактический центр СПбГМТУ был открыт в январе 2024 года при участии Президента России и уже успел оказать помощь более шести тысячам человек.

Фото: СПбГМТУ