Информация о госпитализации Бориса Щербакова оказалась фейком

Супруга актёра сообщила, что её муж просто простыл.

Выступление Бориса Щербакова действительно отменили из-за простуды актёра, однако информация о его госпитализации недостоверна. Об этом телеканалу "360" заявила супруга Щербакова Татьяна Бронзова.

Борис жив и здоров, госпитализации не было. Он просто простыл! Кто-то придумал, что его куда-то в больницу везут. Нервируют меня. Татьяна Бронзова, жена Бориса Щербакова

Отметим, что на 1 февраля в Доме культуры "Выборгский в Москве" было запланировано выступление 73-летнего народного артиста России. Он должен был играть роль в спектакле "Свободная пара". Судя по данным на официальном сайте театра, спектакль перенесли. Позже петербугские сми сообщали, что Щербакова якобы госпитализировали прямо с репетиции.

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Фото: РИА Новости / Евгений Биятов