Ветераны Великой Отечественной войны получат новое жилье до 1 апреля

Жильем должны быть обеспечены не только ветераны, но и семьи погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Минстрой России провел совещание с субъектами Федерации, посвященное обеспечению жильем ветеранов. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин подчеркнул, что этот вопрос находится под особым контролем. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

До 1 апреля все ветераны должны быть обеспечены жильем, переносы сроков вправо недопустимы. Мы зафиксировали потребность в обеспечении жильем ветеранов ВОВ в каждом регионе, заслушали доклады по каждому ветерану, состоящему на учете. Это очень важный вопрос для нашей страны, мы не имеем права забюрократизировать процесс. Люди, которым мы обязаны жизнью, которые принесли победу, нуждаются во внимании. Прошу на каждом уровне и этапе оказывать им содействие, помогать в ручном режиме. Никита Стасишин, замминистра строительства и ЖКХ РФ

Жильем должны быть обеспечены не только ветераны, но и семьи погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, состоящие на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Для реализации этой программы финансирование из федерального бюджета полностью доведено до регионов. Кроме того, Минстрой РФ провел дополнительную сверку заявленной потребности, сравнив данные субъектов с реестром участников государственной программы по улучшению жилищных условий.

Как отметил замминистра, на местах должна быть организована работа по контролю сроков обеспечения жильем ветеранов, а также оперативная постановка на учет новых заявок.

По итогам совещания дано поручение вести постоянный мониторинг реализации жилищных прав ветеранов. Ситуация будет отслеживаться еженедельно.

Фото: Минстрой РФ