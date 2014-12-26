  1. Главная
"Дом тигра" в Ленобласти получил новый генератор для спасения животных
Оборудование необходимо для бесперебойной подачи электричества в операционный блок и отопления вольеров зимой.

Кингисеппский машиностроительный завод передал дизельный генератор в хоспис "Дом тигра", расположенный под Выборгом. Оборудование необходимо для бесперебойной подачи электричества в операционный блок и отопления вольеров зимой. 

О такой потребности руководство КМЗ узнало от одного из сотрудников предприятия. 

С новых территорий в числе прочих привезен тигр Понтиак. Он попал под обстрел и лишился лапы. По этой причине мы его забрали. Он прекрасно живет в группе с другими тиграми. Тигр из Мариуполя Опелька была подарена главой ДНР Денисом Пушилиным для Петербурга. Она попала к нам на лечение, так как ей не хватало витаминов, потому что ее кормила и выхаживала собака. У нее были переломы из-за хрустальной болезни, но сейчас она чувствует себя хорошо. Тигренок Екатерина тоже с новых территорий. Ее изъяли сотрудники МВД у браконьеров. Львица Победа у нас с Донецка. 

Дмитрий Ким, основатель хосписа "Дом тигра"

Ранее мы рассказывали о том, что новый зоопарк в Петербурге построят не раньше 2030 года. 

Фото: пресс-служба КМЗ 

