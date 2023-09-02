Росприроднадзор проверил состояние животных в хосписе "Дом тигра"

Отдельное внимание проверяющие уделили двум новым обитателям — бурым медведям Бу и Тяпе, прибывшим сюда в конце октября.

Представители Росприроднадзора провели инспекционную проверку питомника "Дом тигра" в Петербурге, целью которой стала оценка качества ухода за животными, находящимися под попечительством учреждения по решению федерального ведомства. Результаты инспекции подтвердили, что каждое животное получает необходимое медицинское обслуживание, качественный корм и полноценный уход, пишет "Петербургский денвник" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отдельное внимание проверяющие уделили двум новым обитателям — бурым медведям Бу и Тяпе, прибывшим сюда в конце октября. Медведи были переданы в приют решением суда из частного зоологического парка села Рукель Республики Дагестан.

Путешествие оказалось долгим, однако животные благополучно адаптировались к новому месту обитания. Их поселили в специально обустроенные просторные вольеры с удобными укрытиями. Бурые медведи пребывают на карантинном периоде перед прививками, получают правильное питание и ветеринарную поддержку.

В ходе посещения специалисты ознакомились и с прочими жителями хосписа, переданными организацией при участии Росприроднадзора. Среди них известные крупные кошки: тигрицы Аврора, Катюша, Сильва, амурские тигры Форестер и Тигуан, львы Москвич, Победа, Широн, а также рысь Амур и пума Амадеус.

Инспекторы констатировали, что условия проживания животных оптимальны, медицинская помощь оказывается качественно, питание осуществляется с учётом особенностей каждого вида.

