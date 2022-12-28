Новый зоопарк в Петербурге построят не раньше 20230 года

Рассматривается вероятность создания полностью частного учреждения.

Строительство нового зоопарка в Приморском районе Петербурга рассматривается как потенциальный элемент Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Однако для включения проекта в стратегию необходимо предварительно выбрать подходящее место размещения будущего зоологического комплекса и проработать механизмы финансирования, сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время заседания по обсуждению проекта стратегии.

По словам чиновника, строительство нового зоопарка требует значительных инвестиций и длительного периода для реализации, поэтому реализовать инициативу до 2030 года представляется маловероятным. Вместе с тем включение проекта в долгосрочную стратегию до 2035 года вполне реально.

Вопрос финансирования, по мнению Москаленко, может быть решен несколькими способами: за счёт городского бюджета, посредством механизмов государственно-частного партнёрства или путем создания полностью частного учреждения.

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский, возглавляющий Законодательное собрание города, поинтересовался причиной повторного рассмотрения вопроса о местонахождении зоопарка, напомнив, что предыдущий генеральный план предполагал чёткое определение участка и строительство одноимённой станции метро "Зоопарк". В ответ Москаленко уточнил, что сейчас речь идёт скорее о детализации границ самого зоопарка, нежели о поиске подходящего земельного участка.

Напомним, что запуск станции метро "Зоопарк" ("Каменка"), находящейся в проекте продления "Невско-Василеостровской" ("зелёной") ветки метро, намечен на 2028 год. В феврале текущего года государственная экспертиза одобрила завершение проектирования указанного этапа строительства подземки, предусматривающее прокладку пути от станции "Беговая" ("Улица Савушкина") до станции "Каменка" ("Зоопарк"), вестибюль которой расположится на Шуваловском проспекте.

Новый зоопарк в Петербурге: амбициозные планы и проблемы реализации.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка