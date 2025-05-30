Изъятого у мужчины тигрёнка из ЛНР везут в "Дом тигра" в Ленобласти

Котенку примерно 1,5-2 месяца.

Росприроднадзор принял решение о временном месте содержания изъятого у жителя Луганской народной республики (ЛНР) краснокнижного амурского тигрёнка. Ближайшее время малыш проведет в хосписе "Дом тигра" в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Котенку примерно 1,5-2 месяца. Как доберется до нового места обитания, он отправится на карантин. Специалисты оценивают состояние животного как удовлетворительное. В "Доме тигра" готовятся провести обследование и обеспечить должный уход маленькой тигрице.

В Росприроднадзоре напоминают, что незаконная добыча и содержание животных, занесённых в Красную книгу России, строго запрещены и могут повлечь уголовную ответственность.

Фото и видео: Telegram/ RPN_SZFO