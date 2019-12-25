Петербуржцев 23 августа приглашают на велопробег "Приморская восьмерка"

Ежегодное спортивно-массовое мероприятие проводится в Приморском районе в 12-й раз.

В парке "Озеро Долгое" (пересечение пр. Королёва и Ольховой ул.) 23 августа в 11:00 стартует велопробег "Приморская восьмерка". Об этом рассказали в администрации Приморского района.

Ежегодное спортивно-массовое мероприятие проводится в Приморском районе в 12-й раз. Все велосипедисты получат памятные сувениры, а также станут участниками лотереи, в ходе которой будут разыграны ценные призы.

В этом году старт и финиш велопробега определен в одной точке: в парке "Озеро Долгое" (пересечение пр. Королёва и Ольховой ул.). Дистанция маршрута – 25 км. Участие бесплатное. Необходимо пройти электронную регистрацию и оформить медицинский допуск.

Программа велопробега:

10.00 – сбор участников и подтверждение электронной регистрации

10.45 – разминка

11.00 – общий старт

13.00 – финиш

14.00 – лотерея для всех участников.

Фото: unsplash (Alesia Kazantceva)