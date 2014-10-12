В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

В Туле мигрант помочился на Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В соцсетях распространилось видео, на котором иностранец решил справить нужду на Вечный огонь. Инцидент произошел у мемориала "Три штыка". Отмечается, что мигрант находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее мы сообщали, что пьяный мигрант влетел в ограждение на Литейном проспекте.

Фото: СУ СК России по Тульской области