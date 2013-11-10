Вечный огонь зажгли у мемориала Военной академии имени Хрулёва

Этот огонь — символ нашей памяти и благодарности тем, кто отдал жизнь за Родину.

Торжественная церемония открытия мемориальной зоны и зажжения Вечного огня прошла в Военной академии инженерно-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. Огонь был передан от частицы "Огня Памяти", доставленной в Санкт-Петербург в рамках всероссийской акции.

Мероприятие состоялось у мемориала воинской славы Института, где теперь будет гореть Вечный огонь. Также в музее истории академии открыли мемориальную зону, посвящённую выпускникам и офицерам, погибшим в ходе специальной военной операции.

Напомним, что "Огонь Памяти" был зажжён 5 мая 2025 года у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. В Петербурге от него уже зажгли Вечный огонь на мемориале "Журавли", а лампадки с огнём передали ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге планируют поддерживать малоимущих участников СВО после демобилизации.

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