К 9 мая памятные столбы Дороги жизни получат постоянную подсветку

Осветят также четыре стелы Ржевского коридора.

К 9 мая три памятных столба Дороги жизни и четыре стелы Ржевского коридора в Петербурге получат постоянную подсветку. Как сообщил на своей странице ВКонтакте губернатор Александр Беглов, комитет по энергетике оперативно рассмотрел вопрос об организации подсветки и пообещал сделать ее к празднику Победы.

Беглов рассказал про акцию, которая и стала почвой для развития идеи о постоянной подсветки памятников: в ночь на 28 января активисты общества автомобилистов "СПБ.АВТО" организовали пробег "Маяки памяти". Участники осветили 44 памятных столба Дороги жизни и Ржевского коридора свечами, а также подсветили фарами лед Ладожского озера у мемориала "Разорванное кольцо". Организаторы акции и попросили губернатора создать постоянную подсветку нескольких столбов и стел.

Спасибо нашей молодежи за инициативы, которые помогают бережно хранить и передавать следующим поколениям память о мужестве и героизме жителей блокадного Ленинграда, и тех, кто сражался и отстоял его. Александр Беглов

Ранее в Петербурге простились с блокадницей Ираидой Скрипачевой.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов