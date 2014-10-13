В Кирове подростки устроили пляски у "Вечного огня"

На танцы нарушителей толкнули холодные погодные условия.

УМВД России по городу Кирову провела проверку действий подростков у "Вечного огня" в Парке Победы. Об этом сообщает портал "NEWSLER" со ссылкой на ведомство. Ранее на подростков пожаловались жители города. Личности нарушителей уже установлены.

Накануне, 27 марта, в интернете появились фотографии с танцующими у мемориала "Вечный огонь" школьниками. Жители города возмутились таким поведением молодежи.

По словам пресс-службы ведомства, полицией установлены личности нарушителей. Ими оказались подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Согласно их показаниям, вечером 20 марта они решили погреться у Вечного огня, так как замерзли. Подростки уточнили, что не имели намерений оскорблять мемориал памяти.

Сотрудники полиции провели с подростками и их родителями профилактические беседы.

Ранее в мы сообщали, что в Петербурге ищут двух пропавших подростков.

Фото: ВК / Злой Кировчанин