В Петербурге ищут двух пропавших подростков

Подростки трое суток не выходят на связь.

Волонтерское движение "ЛизаАлерт" разыскивает и просит горожан и жителей области посодействовать в поисках 15-летних подростков Тимофея Резчикова и Анастасии Власовой.

Ребята перестали выходить на связь в четверг, 25 марта. Молодой человек был одет в синюю куртку и светлые джинсы. Рост 180 см, глаза серо-зелёные, волосы тёмно-русые. Девушка была в черной куртке и джинсах, худощавого телосложения, у неё светлые волосы и голубые глаза.

Тех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в службу "112" или же по телефону 8(800) 700-54-52.

Ранее мы писали, что жителя Псковской области задержали по подозрению в убийстве наркосбытчика из Ленобласти.

Фото: Piter.TV