Жителя Псковской области задержали по подозрению в убийстве наркосбытчика из Ленобласти

Инцидент произошел в ноябре 2015 года.

В Псковской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в 2015 году на территории Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В феврале 2016 года в реке Коваш, в 250 метрах к западу от дома 28 по улице Комсомольская в Сосновом Бору, обнаружен труп неизвестного мужчины. Позже выяснилось, что это Е. 1979 года рождения. Он пропал без вести в ноябре 2015 года.

Согласно результатам экспертизы, смерть Е. наступила от ЗЧМТ, возникшей вследствие перелома костей свода основания черепа и лицевого скелета, а также переломов 6-11 ребер с левой стороны в задних отделах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что к совершению данного преступления причастен 30-летний М., житель Куньи Псковской области. Он 24 марта 2021 был задержан и изобличен в том, что с 20 по 30 ноября 2015 года (точную дату не помнит), совместно со своим приятелем С. совершил данное преступление. Он рассказал следующее: зная, что малознакомый им Е. является сбытчиком наркотических средств и при нем могут находиться крупные денежные средства, с целью завладения данными денежными средствами, под предлогом, встретились с Е. на пустыре на берегу реки Коваш. М. нанес Е. не менее трех ударов деревянной бейсбольной битой в область головы, а его приятель не менее пяти ударов ногами в область груди и спины. Уже труп Е. они сбросили в реку Коваш.

Полиция разыскивает второго участника преступления.

Также накануне в Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого серпом в 2010 году.

Фото: Piter.tv