В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого серпом в 2010 году

Он убил знакомого на почве ревности.

В Ленобласти нашли подозреваемого в убийстве, совершенном в конце 2010 года. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2010 года в полицию обратилась пенсионерка 1945 года рождения. Она сообщила о безвестном исчезновении ее племянника А. 1976 года рождения, проживающего в Лодейном Поле. По ее словам, он 23 сентября 2010 года около 20:15 ушел из дома с тремя неизвестными и больше не возвращался.

В результате расследования 11 марта 2021 года задержан 36-летний подозреваемый К. По предварительной информации, он в ночь с 23 на 24 сентября 2010 года на территории сельскохозяйственного предприятия, на почве ревности серпом убил А., закопал труп и с места происшествия скрылся.

Подозреваемый был несколько раз судим за кражу, хищение оружия, за приготовление к преступлению и покушение на преступление, вымогательство, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка.

Фото: Piter.tv