Подростки били пострадавшую ногами по голове.

В Приморье подростки избили школьницу. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры. Надзорное ведомство проверяет ролик, опубликованный в социальных сетях. В кадре видно, что подростки нападают на девочку. Конфликт происходил в заброшенном здании. В частности, две подозреваемые били пострадавшую ногами по лицу, затылку и телу. Видео снято в город Спасск-Дальний одним из очевидцев.

Предварительно установлено, что 21 марта 2021 года возле здания бывшей вечерней школы школьники встретили свою знакомую, которая якобы раньше нецензурно выражалась в адрес одной из них. После чего они зашли в заброшенное здание, где избили девочку. пресс-служба региона

В настоящее время личности нападавших установлены. Известно, что подростки находятся на профилактическом учете в территориальном управлении по делам несовершеннолетних.

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Фото: Piter.tv