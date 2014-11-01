Правоохранительные органы проверяют факт нападения на девочку.

В Новосибирской области школьницы избили подругу. Об этом журналистам рассказали представители региональной полиции. В МВД уточнили, что заявление написала мать пострадавшей 15-летней девочки. Она сообщила о том, что на подростка напали в Татарском районе. Ранее в соцсетях появилось соответствующее видео, на котором виден конфликт.

Поступило заявление от женщины о том, что три несовершеннолетних девочки избили её 15-летнюю дочь. Было установлено, что 16 марта между тремя несовершеннолетними девочками 2005 и 2006 годов рождения произошел конфликт, переросший в драку. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время полиция установила всех участников инцидента. Сейчас пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Фото: Piter.tv