Замглавы новосибирского Минтранса арестовали по делу о взятках

Сергей Ставицкий будет под стражей до 16 мая 2021 года.

Заместителя главы новосибирского Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергея Ставицкого арестовали по делу о взятках до 16 мая. Об этом сообщили представители Октябрьского районного суда. Решение принято утром 20 марта по ходатайству следственного комитета.

Постановлением от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года. пресс-служба судебной инстанции

Напомним, что уголовное дело возбуждено представителями Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Чиновник подозревается в том, что с марта по октябрь 2019 года он предложил одному местному жителю регулярно передавать ему взятки в виде незаконного оказания имущественных услуг и денежных средств. За это мужчине пообещали установить максимальные надбавки и другие выплаты к зарплате.

В Министерстве транспорта Новосибирской области начались обыски.

Фото: Следственный комитет России