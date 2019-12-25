В Министерстве транспорта Новосибирской области начались обыски

РБК: задержан глава регионального Минтранса.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и территориальном управлении автомобильных дорог начались обыски. Об этом журналистам "РБК" сообщили представители правоохранительных органов. По данным ведомства, в настоящее время оперативники задержали главу Минтранса Сергея Ставицкого.

Структуры правительства оказывают правоохранительным органам содействие. Какие-либо комментарии могут быть даны после окончания расследования. пресс-служба городской администрации

Пресс-служба Западно-Сибирского СК РФ по транспорту уточняет информацию о проводимых обысках и задержании. В СМИ заявили, что следственные мероприятия могут быть связаны с расследованием уголовного дела против главы ТУА Михаила Чуманова. Его подозревают в коррупции. Должностное лицо следователи задержали в декабре прошлого года. В надзорном ведомстве полагают, что с августа по декабрь 2020 года подозреваемый получил от двух бизнесменов взятки в размере 100 тысяч рублей и пяти миллионов рублей. Он обещал коммерческим компаниям свое покровительство и заключение новых контрактов на ремонт и строительство дорог в регионе.

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Фото: Piter.tv