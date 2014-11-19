Подросток из Новосибирской области украл у слесаря-сборщика телефон и деньги

Полицейские поймали хулигана в кибер-кафе на улице Типанова.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже смартфона и двух тысяч рублей у мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Петербурга 7 марта.

В полицию Адмиралтейского района обратился 38-летний слесарь-сборщик. Он рассказал, что 28 февраля на Вознесенском проспекте возле дома № 39 неизвестный молодой человек, применив физическую силу, забрал у него мобильный телефон и деньги. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Ночью 6 марта сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении подростка 2003 года рождения. Он оказался жителем Новосибирской области.

Ранее в Piter.tv сообщили, что силовики поймали неблагодарных гостей, которые напали на хозяина квартиры в Приморском районе.

Фото: Piter.tv